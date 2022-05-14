رئيس الحكومة اللبنانية يتوجه إلى الإمارات لتقديم العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

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توجه رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس وفد لبناني لتقديم واجب العزاء في وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وضم الوفد، وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب وسفير لبنان في الإمارات فؤاد دندن.

وكان لبنان قد أعلن الحداد أمس لمدة 3 أيام لوفاة الراحل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وتم تنكيس الأعلام على قصر الرئاسة والإدارات المختلفة، كما بعث رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري برقيات عزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد.