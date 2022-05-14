قرقاش: الانتقال السلس للسلطة في الإمارات يعكس رصانة العمل المؤسسي

قال الدكتور أنور قرقاش المستشار السياسي لرئيس دولة الإمارات، إن الانتقال السلس للسلطة في دولة الإمارات يعكس رصانة العمل المؤسسي والمستوى المتقدم لآليات الحكم واستقرارها.

وأضاف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نحمد الله على نعمة الإمارات ونبايع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله رئيسًا وقائدًا نمضي تحت رايته في مسيرة الإنجاز والتطور».

وتابع: «كلنا ثقة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، سموه قائد استثنائي وزعيم وطني يتميز بالحكمة والرؤية السديدة والمكانة الرفيعة إقليميًّا ودوليًّا وبقيادته الإمارات ماضية نحو مزيد من التقدم والازدهار.. حفظ الله بلادنا قيادة وشعباً ورحم الشيخ خليفة بن زايد رحمة واسعة».

وانتخب المجلس الأعلى للاتحاد، اليوم السبت، بالإجماع، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة .

وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، مبايعته للشيخ محمد بن زايد رئيسًا لدولة الإمارات.

وقال الشيخ بن راشد في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم السبت: «انتخب المجلس الأعلى للاتحاد اليوم أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة.. محمد بن زايد هو ظل زايد وامتداده فينا.. ومؤسس مئوية دولتنا.. وحامي حمى اتحادنا.. نبارك له، ونبايعه، ويبايعه شعبنا .. وتنقاد له البلاد كلها ليأخذها في دروب العز والمجد والسؤدد بإذن الله».