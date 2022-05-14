التضخم في روسيا يبلغ مستوى غير مسبوق منذ 2002

تسارع التضخم في روسيا في أبريل الماضي ليصل إلى 17,8% على أساس سنوي، وفق بيانات وكالة «روستات» للإحصاء، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ 2002.

ومقارنة بأبريل 2021، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 20,5% لاسيما الحبوب (+35,5%) والمعكرونة (+29,6%) والزبدة (+26,1%) والفواكه والخضر (+33,0%).

كما ارتفعت أسعار المعدات السمعية والبصرية مثل أجهزة التلفزيون بنسبة 22,7%، فيما ارتفعت أسعار مواد البناء بنسبة 27,5%.

ومقارنة بمارس من هذا العام، ارتفعت الأسعار بنسبة 1,6% في أبريل.

على مدار عام 2022 بأكمله، قد يصل التضخم السنوي إلى 23% قبل أن يتباطأ العام المقبل ويبلغ نسبة 4% المأمولة عام 2024، وفق البنك المركزي الروسي.

ويرتبط التضخم المتسارع منذ شهور بالانتعاش الاقتصادي بعد الوباء وارتفاع أسعار السلع الأساسية، تضاف إليها الآن العقوبات الغربية ضد روسيا ونصيبها من الاضطرابات اللوجستية.

ويقوض ارتفاع الأسعار القدرة الشرائية للروس الذين لديهم قليل من المدخرات، كما أنه مصدر إزعاج للسلطات التي اتخذت تدابير مثيرة للجدل لمحاولة ضبط الأسعار.

ورفع البنك المركزي الروسي نسبة الفائدة بشكل كبير إلى 20% إثر العقوبات الأولى بعد دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا في نهاية فبراير، قبل خفضها تدريجيا لتصل حاليا إلى 14%.

وأمس الأول الخميس، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ الغرب يعاني أكثر من روسيا من العقوبات المفروضة على موسكو على خلفية الهجوم على أوكرانيا، مشيدا بصلابة الاقتصاد الروسي في مواجهة «التحديات الخارجية».