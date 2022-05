ودع نادي بوروسيا دورتموند مهاجمه إيرلينج هالانح في آخر مباراة له مع الفريق قبل الانتقال رسميًا لصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتواجد هالاند في التشكيل الاساسي لفريقه دورتموند أمام هيرتا برلين، اليوم السبت، ضمن منافسات البوندسليجا، في آخر مباريات النرويجي قبل انتقاله لمانشستر سيتي.

وحرصت إدارة دورتموند على توديع هالاند بباقة من الورود، كما حرص النرويجي على أن يكون وداعه لجمهور دورتموند بالشكل اللائق.

وكان مانشستر سيتي قد أعلن توصله لاتفاق مبدئي مع دورتموند يقضي بانتقال هالاند لصفوفه في 1 يوليو 2022، وأن انتقاله النهائي يتوقف على التوصل لاتفاق على الشروط الشخصية بين كلا الطرفين.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن السيتي سيضم هالاند مقابل 60 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده الحالي مع دورتموند.

إلى جانب توقيعه على عقد يمتد حتى صيف 2027 مقابل راتب أسبوعي يبلغ 375 ألف جنيه إسترليني، وهو الراتب الأعلى بالسيتي متساويًا مع البلجيكي كيفن دي بروين.

