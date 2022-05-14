ضبط 5 أطنان دقيق مجهول المصدر بجنوب سيناء

شنت مديرية التموين بجنوب سيناء، بالتعاون مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، حملة تموينية بمدينة نويبع؛ استهدفت المحلات التجارية، والمخابز ، لضبط الأسعار، ومنع الغش التجاري.

وقال المهندس سامي عبدالقادر وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إنّ الحملة أسفرت عن ضبط خمسة أطنان من الدقيق غير المدعم، وتحرير 15 محضرًا تموينيًّا متنوعًا، بواقع محضر غش تجاري لـ50 عبوة مياه غازية، ومحضر غش تجاري لـ18 كيلو جرامًا من اللحوم المنتهية الصلاحية.

وأضاف في تصريحات لـ«الشروق»، أنّه جرى تحرير سبعة محاضر عدم وجود شهادة صحية، وخمسة محاضر عدم إعلان التسعيرة، ومحضر ضبط خمسة أطنان من دقيق 72% مجهولة المصدر.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرض المحاضر على النيابة العامة، مؤكّدًا استمرار شن الحملات التموينية بكافة مدن المحافظة، لمنع استغلال التجار للمواطنين.