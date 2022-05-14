ألمانيا: إيداع رجل طعن ركابا في قطار مصحة نفسية

بعد طعن رجل ركاب عشوئيا في قطار بولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية، أمرت السلطات بإيداعه مصحة نفسية.



وأعلن مكتب الادعاء العام في مدينة آخن اليوم السبت أنه يجري التحقيق ضد الرجل بتهمة التسب في أضرار بدنية خطيرة والشروع في القتل الغادر في ثلاث حالات.



وبحسب المعلومات المتاحة حاليا، لا تستبعد السلطات أن المشتبه به يعاني من اضطراب نفسي. وأكد النائب العام عدم وجود ما يشير إلى خلفية إرهابية أو تطرف ديني للمتهم.



وبحسب المدعي العام، أخرج الرجل فجأة سكين مطبخ في القطار بالقرب من آخن صباح أمس الجمعة وطعن عدة ركاب آخرين. وفي النهاية أصيب خمسة أشخاص والمهاجم نفسه. وقام راكب آخر - بدعم من أشخاص آخرين، من بينهم ضابط من الشرطة الاتحادية - بالسيطرة على الرجل ونزع سلاحه.