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الأهلي يحدد موعد سفر بعثة الفريق بعد مباراة وفاق سطيف

محمود باهي
نشر في: السبت 14 مايو 2022 - 12:15 م | آخر تحديث: السبت 14 مايو 2022 - 12:15 م

تغادر بعثة النادي الأهلي برئاسة، العامري فاروق، نائب رئيس النادي، الجزائر في الثانية صباح غدٍ الأحد على متن طائرة خاصة؛ للعودة إلى القاهرة، بعد انتهاء مباراة الإياب في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام فريق وفاق سطيف الجزائري والتي تقام في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وتتحرك بعثة الأهلي من ملعب 5 يوليو الذي يستضيف اللقاء إلى مطار الجزائر عقب انتهاء المباراة مُباشرة لتبدأ رحلة العودة للقاهرة.

وتضم قائمة الأهلي المتواجدة في الجزائر: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فواد وعلي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمود وحيد وأٔليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمود متولي ومحمد شريف وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر وعمرو السولية.


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