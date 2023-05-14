أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن التسرع بإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء عملية الفرز يعني "سرقة إرادة الشعب".

وكتب أردوغان في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الانتخابات جرت في أجواء من السلام والهدوء وهذا نضج ديمقراطي"، مشددا على الأتراك عدم ترك صناديق الاقتراع حتى إعلان النتائج بشكل رسمي.

14 Mayıs seçimlerinin uhulet ve suhulet ile büyük bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmesi, Türkiye’mizin sahip olduğu demokratik olgunluğun ifadesidir.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 14, 2023

بدوره، قال مرشح الرئاسة التركية كمال كليجدار أوغلو، منذ قليل، إنه يحتل صدارة السباق الانتخابي، وذلك في ظل استمرار عمليات فرز أصوات انتخابات الرئاسة التركية.

وكتب كليجدار في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نحن في الصدارة".

Öndeyiz. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 14, 2023

من ناحية أخرى، أفادت وكالة الأناضول التركية، بتقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على منافسه كليجدار أوغلو بعد فرز نحو 80% من الأصوات، وفقا لمؤشر وكالة الأناضول التركية.

وحصل أردوغان على 50.30% مقابل 43.91% لمنافسة الأبرز كليجدار، بينما حصل منافسهما الثالث سنان أوغان على 5.31%.

وانتهت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعموم تركيا، اليوم الأحد، عند الساعة الخامسة مساء بحسب التوقيت المحلي، بعد أن انطلقت في الداخل التركي الثامنة صباحا.

وصوت الأتراك، في انتخابات رئاسية حاسمة يمكن أن تطيح بالرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان بعد عشرين عاما في السلطة.

وفيما أعرب أردوغان لدى الإدلاء بصوته عن أمله بأن تكون نتيجة الانتخابات "جيدة لمستقبل البلاد"، قال كليجدار أوغلو إن تركيا "اشتاقت للديمقراطية".

وبموجب قانون الانتخابات التركي، يحظر إعلان أي نتائج حتى التاسعة مساء، لكن بحلول ساعة متأخرة من يوم الأحد قد يكون هناك مؤشر جيد على ما إذا كان سيتم إجراء جولة إعادة في انتخابات الرئاسة.