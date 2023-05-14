تأجيل دعوى الأهلي لحل لجنة الانضباط إلى 28 مايو

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المرفوعة من قبل المستشار القانوني للنادي الأهلي محمد عثمان، لحل لجنة الانضباط باتحاد الكرة إلى جلسة 28 مايو الجاري للاطلاع.

وتقدم محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي، بدعوى قضائية لحل لجنة الانضباط، حيث طلب عثمان في دعوته بطلان جميع القرارات والتوصيات الصادرة عن تلك اللجنة وما ترتب عليها واعتبارها كأنها لم تكن.

وقال عثمان في دعوته أن قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بتعيين لجنة الانضباط اللوائح وأحكام القانون وينال من الضمانات التي قررتها اللائحة لحماية حقوق أعضاء الاتحاد.

واختصمت الدعوى المستعجلة التي تقدم بها محمود الخطيب، في مجلس الدولة كلًا من أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بصفته، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة بصفته، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بصفته، وهشام خطب رئيس اللجنة الأولمبية وجمال علام رئيس اتحاد الكرة.

وكان لجنة التظلمات باتحاد الكرة قد قررت تعليق العقوبة التي تم الإعلان عنها الخاصة بمحمود كهربا لاعب الأهلي لحين البت في الدعوى التي أقاماها الأهلي.

جدير بالذكر أن لجنة الانضباط قررت إيقاف كهربا 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه، بداعي إساءته لنادي الزمالك وجماهيره خلال مباراة القمة الماضية التي جمعت الفريقين بالدوري الممتاز، فيما عاقبت اللجنة مرتضى منصور بحرمانه من دخول الملاعب لمدة شهرين وغرمته 300 ألف جنيه بداعي إساءته للاعب الأهلي محمود كهربا.