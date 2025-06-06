محققون ألمان يداهمون معملا لإنتاج المخدرات ويعتقلون 4 مشتبه بهم

اكتشف محققو الجمارك الألمان معملا متخصصا في إنتاج الأمفيتامينات في عقار قديم في مدينة كيربن بالقرب من كولونيا.

وأفاد بيان أصدره مسئولون في الجمارك ومدعون عامون، اليوم الجمعة، باعتقال 4 مشتبه بهم.

وعثر المحققون على مواد مخدرة بقيمة سوقية تقدر بملايين اليوروهات في المعمل الذي يمتد على مساحة 1500 متر مربع.

بالإضافة إلى ذلك، صادر المحققون ما يقرب من 30 ألف يورو "حوالي 34 ألف دولار" نقدا، و6 أسلحة نارية من بينها سلاح عسكري، بالإضافة إلى ذخيرة وأدلة أخرى.

وأكدت السلطات، أنه بالتوازي مع مداهمة المعمل، تم تفتيش 5 عقارات أخرى في السدورف، وإيوكيرشين، وهوكلهوفن، وكيربن، وتم احتجاز إجمالي 24 شخصا بشكل مؤقت.

وكان محققو الجمارك ومكتب المدعي العام يجرون تحقيقات بشأن هذه العصابة منذ أبريل.

ووفقا للبيان، حصل المحققون الألمان على دعم من جانب وكالات دولية لإنفاذ القانون.

وفي النهاية، تم تأكيد الشكوك بأن مجموعة من المشتبه بهم، بعضهم جاءوا من الخارج، كانوا يصنعون مخدرات تخليقية على نطاق واسع في كيربن، وتمت المداهمة أمس الأول الأربعاء.