وزير التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء يتابعان المشروعات التنموية وإزالة التعديات بالمحافظة

التقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد؛ لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بجنوب سيناء، خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، والتي تبلغ استثماراتها نحو 4.4 مليار جنيه، وتتضمن رصف الطرق، وتطوير الشوارع، والنظافة، وتحسين البيئة، والكهرباء والإنارة، والأمن والمرور، والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

كما شهد الاجتماع متابعة جهود المحافظة في تنفيذ الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتي تستمر حتى 14 شهر يوليو المقبل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بالحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضي.

وأكد آمنة، ضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والشركات العاملة للاستمرار في دفع عجلة العمل بالمشروعات المستهدفة، والالتزام بالجدول الزمني، لإنهاء تلك المشروعات التي ستساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة على مستوى المحافظة، على أن يتم الانتهاء منها مع نهاية العام المالي الحالي ودخولها الخدمة.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بالجهود التي تبذلها محافظة جنوب سيناء لتنفيذ مختلف المشروعات في عدد من المدن والمناطق المختلفة، والتي ستحقق نقلة حضارية لأهالي جنوب سيناء؛ لما تمتلكه المحافظة من مقومات تاريخية، وسياحية، وأثرية، ودينية وعالمية.

ووجه آمنة، بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، من خلال التنسيق مع جهات الولاية، والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات جديدة، أو حالات بناء مخالف في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ومن جانبه قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الأجهزة التنفيذية مستمرة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بكل حسم، ضمن حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ21، بالتنسيق مع قوات الأمن، لافتًا إلى أن إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على أراضي أملاك الدولة منذ انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الـ21 لإزالة التعديات، بلغت 58 حالة تعدِ بالمباني على مساحة 22 ألفا و831 مترا مربعا.

وتابعا آمنة وفودة، موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، التي بدأت في جميع المحافظات وتشمل الطرق والجزر الوسطى، ونطاق الجهات الحكومية، مثل المدارس والجامعات، ومراكز الشباب، والطرق الرئيسية والإقليمية والدائرية، ومداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية والجزر الداخلية وزراعة الأشجار بالحدائق العامة، حيث شهدت الفترة الماضية توريد حوالي 70 ألف شجرة "أشجار مثمرة، أشجار خشبية" للمحافظة.

وخلال الاجتماع، حرص وزير التنمية المحلية على متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة على أرض المحافظة لتقديم خدمات جمع ونقل ونظافة الشوارع، إضافة إلى بعض مشروعات البنية التحتية الجارية في المخلفات، ومنها تنفيذ مدفن صحي آمن في مدينة الطور بتكلفة تبلغ حوالي 35 مليون جنيه و4 محطات وسيطة للفرز، وأيضًا متابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء، والتي تخص منظومة الرصد المرئي على مستوى مدن المحافظة، بجانب منظومة تأمين مدينة شرم الشيخ المتكاملة.