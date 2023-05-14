إعلاميون في رثاء رائدة العمل الإذاعي صديقة حياتي: فقدنا الأستاذة

توفيت بعد ظهر اليوم السبت، الإذاعية والإعلامية الرائدة صديقة حياتي، والتي تعد من أشهر نجوم الإذاعة المصرية عبر تاريخها الطويل، حيث تدرب على يديها العديد من نجوم الإذاعة والتليفزيون، والذين بادرة بنعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت المذيعة بالتلفزيون المصري منة الشرقاوي، قد نشرت نبأ وفاة الإعلامية الكبيرة، قائلةً عبر حسابها الشخصي في «فيسبوك»: «الأستاذة صديقة حياتي في ذمة الله».

ووصفت الإعلامية الراحلة بأنها «الأستاذة والقدوة والمعلمة والصديقة، أمّنا كلنا».

وقالت الإعلامية منى سلمان عبر صفحتها "بفيسبوك": "لا إله إلا الله.. الإعلامية الكبيرة صديقة حياتي في ذمة الله.. عمر كامل مر أمام عيني وذكريات عملي في الإذاعة وكل ما تعلمته منها أنا وزملائي عندما تولت تدريبنا في مقتبل حياتنا هي الأستاذة الكبيرة إيناس جوهر أطال الله بقاءها وأنعم عليها بالصحة، ورحم الأستاذة صديقة وجزاها خيرا عنا".

وكتبت هند ابنة الفنان سعيد صالح، في منشور عبر حسابها "بفيسبوك"، ناعية فيه: «إنّا لله وإنا إليه راجعون.. توفت إلى رحمة الله الإعلامية الكبيرة القديرة صديقة حياتي، أول مدير ليا في شغلى بقنوات روتانا».

واختتمت قائلة: "وجعتي قلبي والله يا مدام صديقة.. ربنا يرحمك ويغفرلك، ويثبتك عند السؤال ويجعل مثواك الجنة يا رب".

يُذكر أن صديقة حياتي عملت سنوات طويلة في إذاعة «الشرق الأوسط»، وقدَّمت العديد من البرامج الإذاعية، وتُعَدُّ من أشهر نجوم الإذاعة المصرية عبر تاريخها الطويل.