 زلزال بقوة 4 درجات يضرب وسط تركيا - بوابة الشروق
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زلزال بقوة 4 درجات يضرب وسط تركيا

د ب أ
نشر في: الأحد 14 مايو 2023 - 9:40 ص | آخر تحديث: الأحد 14 مايو 2023 - 9:40 ص

وقع زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، مساء السبت، في ولاية ملاطية بوسط تركيا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأحد.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، في بيان لها، أن مركز الزلزال قضاء "بطال غازي".

وأضافت "آفاد" أن الزلزال وقع على عمق 47ر7 كيلومترات.

يذكر أن زلزالين بقوة 7ر7 درجة و6ر7 درجة على مقياسي ريختر ضربا جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في السادس من فبراير الماضي، وتلتهما آلاف الهزات الأرضية.

وفي المجمل، لقي أكثر من 57 ألف شخص حتفهم في البلدين وأصبح أكثر من مليوني شخص بلا مأوى في تركيا وحدها.


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