أدلى المرشح الرئاسي لتحالف "أتا" (الأجداد) سنان أوغان بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية.



وأدلى أوغان بصوته في مدرسة ثانوية بمنطقة تشانقايا في العاصمة أنقرة، مع عقيلته غوكتشن أوغان، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.



وفي تصريح صحفي عقب الادلاء بصوته، دعا أوغان جميع المواطنين الذين يحق لهم التصويت للاقتراع.



وأبدى تمنياته بأن تمضي العملية الانتخابية بهدوء وفي أجواء عيد.



وانطلقت عملية التصويت في عموم تركيا عند الساعة الثامنة صباحًا، ومن المقرر أن تستمر لغاية الساعة الخامسة عصرًا بالتوقيت المحلي (+3 تغ).



وسيصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في البلاد لانتخاب رئيس جديد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب.