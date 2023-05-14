مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يشدد على دعم إصدار قوانين انتخابات شاملة

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شدد عبد الله باتيلي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، يوم السبت، على دعم الأمم المتحدة للجنة القانونية المشتركة في البلاد لوضع قوانين شاملة للانتخابات.

وأدلى باتيلي، بتصريحاته خلال اجتماع مع وفد من لجنة 6+6 في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس.

يذكر أن لجنة 6+6 هي لجنة تشريعية مشتركة مؤلفة من ستة أعضاء من المجلس الأعلى للدولة وستة أعضاء من مجلس النواب (البرلمان)، ومهمتها وضع قوانين الانتخابات المقبلة.

وكتبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على تويتر أن باتيلي "شدّد على أهمية دور اللجنة ومسئولياتها في إصدار القوانين اللازمة لإجراء انتخابات شاملة في ليبيا".

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن باتيلي "جدّد عرض البعثة لتقديم كل دعم ممكن لتمكين اللجنة من إنجاز مهامها في أقرب الآجال".

وأخفقت ليبيا في إجراء الانتخابات العامة في ديسمبر 2021، وفقا لما كان مقررا مسبقا، وذلك بسبب الخلافات حول قوانين الانتخابات بين الأحزاب الليبية.

وفي وقت سابق من يناير، قال رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة إن حكومته مستعدة لإجراء انتخابات عامة في عام 2023.