شولتس عن منح زيلينسكي جائزة شارلمان: بداية لمزيد من الاندماج داخل أوروبا

وصف المستشار الألماني أولاف شولتس، منح جائزة شارلمان إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وشعبه بأنه "بداية لمزيد من الاندماج داخل أوروبا".

وخلال كلمة التكريم، تحدث السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي في مدينة آخن غربي ألمانيا اليوم الأحد عن الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وهي أوكرانيا ودول غرب البلقان ومولدوفا "وجورجيا أيضا من منظور مستقبلي".

وحسب نص للخطاب تم توزيعه، قال شولتس: "إذا كان (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين اعتقد أن بمقدوره أن ينحي الأمة الأوكرانية عن طريقها بالقوة فإنه لم يفعل من ذلك شيئا سوى العكس رغم كل دباباته ومسيراته وراجمات صواريخه".

وتابع شولتس أن "رغبتكم في الحرية وقدرتكم على الصمود في الأوقات المظلمة منحت الأمل والإلهام إلى ما هو أبعد من حدود أوكرانيا بكثير. أنتم تدافعون على رأس الشعب الأوكراني برمته عن القيم التي تعبر عن أوروبا".