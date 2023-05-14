أدلت التركية "رميسة جلجي" صاحبة الرقم القياسي كأطول امرأة في العالم بصوتها في الانتخابات الرئاسة والبرلمانية.

وعبر صندوق اقتراع متنقل جلب إلى منزلها، تمكنت جلجي البالغ طولها مترين و15 سنتيمتر من الإدلاء بصوتها في قضاء صفران بولو بولاية قرابوك شمالي تركيا.، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.

وفي تصريح للصحفيين عقب اقتراعها، قالت جلجي المدرجة في كتاب جينيس للأرقام القياسية، إنها كانت تدلي بصوتها بالتوجه إلى مراكز الاقتراع سابقًا، ولكن اليوم أدلت به عبر الصناديق المتنقلة.

واعتبرت جلجي، الصناديق المتنقلة أمر جميل لمن يعاني مشاكل في التنقل والحركة، وأضافت: "أتمنى أن يكون كل شيء خيرًا لبلادي".

وانطلقت عملية التصويت في عموم تركيا بدءا من الساعة الثامنة صباحًا، ومن المقرر أن تستمر حتى الساعة الخامسة عصرًا بالتوقيت المحلي.

وسيصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في البلاد لانتخاب رئيس جديد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب.

وفي الانتخابات الحالية، سيدلي 60 مليونا و697 ألفا 843 ناخبا بأصواتهم، منهم 4 ملايين 904 آلاف 672 ناخبا سيصوتون لأول مرة.