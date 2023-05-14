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اصطحب الفريق كامل الوزير وزير النقل الإعلامي أحمد موسي في جولة بمحطة عدلي منصور المركزية التبادلية.

ووجه وزير النقل، خلاله لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، الشكر إلى الإعلامي أحمد موسى على إبراز مجهودات وزارة النقل في ربوع مصر.

وأكد أن وسائل مواصلات تتبادل الخدمة في محطة عدلي منصور مترو الخط الثالث -القطار الكهربائي الخفيف -سكك حديد القاهرة السويس -أتوبيس السوبر جيت -الأتوبيس الترددي (الدائري)-الأتوبيس الترددي (موقف السلام).

وأشار إلى إنشاء محطة عدلي منصور بأموال وزارة النقل من عوائد التشغيل والاستثمار، قائلا: «لم نحصل على أية قروض لإنشاء المحطة المركزية عدلي منصور».

وذكر أن المحطات والطرق والكباري يتم تنفيذها من موازنة وزارة النقل، وبشركات مصرية، وبالجنيه المصري ومن موازنة الوزارة.

ولفت إلى أن موازنة وزارة النقل جزء منها تمويل حكومي؛ لأن الدولة تدعم وسائل النقل الجماعي، موضحا أن كل دول العالم تدعم وسائل النقل الجماعي والحكومة لا تتنصل من مسئولياتها.