تحسن ثقة المستثمرين في ألمانيا بأكثر من التوقعات

سجلت ثقة المستثمرين في ألمانيا تحسنا يفوق التوقعات خلال الشهر الحالي ليستمر التحسن للشهر العاشر على التوالي، في ظل الآمال بخفض الفائدة الأوروبية خلال اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في الشهر المقبل، مع زيادة في الطلب الصيني على الصادرات الأوروبية.

وارتفع مؤشر معهد زد.إي.دبليو لثقة المستهلكين في ألمانيا خلال مايو الحالي إلى 1ر47 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ حوالي عامين، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 9ر44 نقطة مقابل 9ر42 نقطة خلال الشهر الماضي.

يذكر أن مؤشر ثقة المستثمرين يرتفع باطراد منذ أغسطس من العام الماضي، عندما سجل سالب 3ر12 نقطة. كما وصل المؤشر اليوم إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 2022.

في الوقت نفسه ارتفع المؤشر الفرعي لقياس تقييم المستثمرين للموقف الاقتصادي الحالي في ألمانيا إلى سالب 3ر72 نقطة مقابل سالب 2ر79 نقطة خلال الشهر الماضي. كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى سالب 75 نقطة.

وأرجع أخيم فامباخ رئيس المعهد هذا التحسن المستمر في ثقة المستثمرين بألمانيا إلى النمو الاقتصادي الأقوى من التوقعات خلال الربع الأول من العام الحالي.

وتجنب الاقتصاد الألماني الركود خلال الربع الأول من العام، بفضل تحسن الصادرات والإنفاق في قطاع التشييد ونمو إجمالي الناتج المحلي بمعدل 2ر0% مقارنة الربع الأخير من العام الماضي وهو ما جاء أفضل من التوقعات.

وقال فابمباخ إن "مؤشرات التعافي الاقتصادي تتزايد، مدعومة بالتقييمات الأفضل لحالة الاقتصاد في منطقة اليورو والصين باعتبارهما سوقا رئيسية للصادرات الألمانية".