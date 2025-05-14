الأهلي يبدأ العد التنازلي لمواجهة ميسي في كأس العالم للأندية

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بدأ نادي الأهلي العد التنازلي لمباراته المرتقبة أمام إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام بالولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة بمشاركة 32 فريقا.

كتب الأهلي عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) اليوم الأربعاء "30 يوما فقط على رؤية الأهلي في كأس العالم".

وسيبدأ الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة إنتر ميامي بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو المقبل، في مباراة الافتتاح.

ويتنافس الأهلي وإنتر ميامي في المجموعة الأولى التي تضم أيضا بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، وبورتو البرتغالي الذي يشارك في البطولة لتواجده ضمن أول 12 ناديا بالتصنيف الأوروبي.