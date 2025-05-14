هل حسم بوتين وترامب أمر حضورهما محادثات سلام أوكرانيا؟

لم يحسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أمر ما قد تكون عليه أول محادثات سلام مباشرة بعد مرور سنوات بين موسكو وكييف بعد أن امتنع الكرملين اليوم الأربعاء عن الكشف عن الشخص الذي سيمثل روسيا.

واقترح بوتين يوم الأحد إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول غدا الخميس "دون أي شروط مسبقة". لكنه لم يذكر من سيمثل موسكو، ولم يتمكن المتحدث باسم بوتين تقديم تفاصيل أكبر حول هذه المسألة اليوم الأربعاء.

وكان ترامب قد حث أوكرانيا في وقت سابق من هذا الأسبوع على حضور المحادثات، وسرعان ما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه سيحضر، مشترطا حضور بوتين، مما أدى إلى مأزق دبلوماسي كجزء من تحد فيما يبدو للإظهار لترامب من هو أكثر حرصا على السلام، وفقا لوكالة رويترز.

وقال ترامب اليوم الأربعاء إنه هو نفسه ما زال يفكر فيما إذا كان سيحضر المحادثات في تركيا لكنه لا يعرف ما إذا كان بوتين سيذهب. وتحدى زيلينسكي زعيم الكرملين أن يحضر "ما لم يكن خائفا".

وقال ترامب على متن الطائرة الرئاسية في طريقه إلى قطر: "إن بوتين يود أن أكون هناك، وهذا احتمال وارد... لا أعلم ما إن كان سيحضر إذا لم أكن هناك. سنكتشف ذلك".

ويريد ترامب أن يوقع الجانبان وقفا لإطلاق النار لمدة 30 يوما في أكبر حرب برية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وقال مشرع روسي اليوم الأربعاء إنه قد تكون هناك أيضا مناقشات حول تبادل كبير لأسرى الحرب.

ويؤيد زيلينسكي وقفا على الفور لإطلاق النار لمدة 30 يوما، لكن بوتين قال إنه يريد أولا بدء محادثات لمناقشة تفاصيل وقف إطلاق النار هذا.