وزير خارجية العراق: لعبنا دورا محوريا في تحسين العلاقات العربية الإيرانية

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن بلاده لعبت دورًا أساسيًا في ترميم العلاقات العربية – الإيرانية، وكانت قناة رئيسية للحوار، خاصة بين إيران ودول الخليج.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الخلافات التاريخية والأيديولوجية كانت موجودة، ولكن المفاوضات أسهمت في تقليصها.

وأوضح الوزير العراقي، أن تحسن هذه العلاقات يسهم في استقرار المنطقة ككل.

وفي ما يخص المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، أوضح حسين أن العراق مطّلع على هذه المحادثات من خلال عدة قنوات، منها العمانية والإيرانية والأمريكية.

وشدد على أن التوصل إلى اتفاق سيكون له أثر إيجابي على المنطقة، في حين أن فشل هذه المفاوضات قد يؤدي إلى تصعيد خطير.

وتطرق وزير الخارجية إلى قرار حزب العمال الكردستاني بحل نفسه وإلقاء السلاح، واصفًا إياه بـ"الخطوة المهمة التي ستنعكس إيجابًا على الاستقرار في تركيا والعراق وسوريا والمنطقة عمومًا".

وأشار إلى وجود تواصل مكثف ومستمر مع أنقرة بشأن هذه الخطوة، مؤكدًا أن التنسيق الأمني والاستخباراتي مستمر لمتابعة تداعيات القرار.