متسلق صخور ينجو من الموت بأعجوبة إثر سقوطه من ارتفاع نحو 400 قدم في واشنطن

قالت السلطات الثلاثاء إن متسلق صخور نجا من حادث سقوط من ارتفاع نحو 400 قدم أثناء نزوله في ممر شديد الانحدار في جبال نورث كاسكيدز بولاية واشنطن، وهو الحادث الذي أدى إلى مصرع ثلاثة من رفاقه، ثم سار في الظلام حتى وصل إلى سيارته وقادها إلى هاتف عمومي لطلب النجدة.

وتمكن المتسلق الناجي، الذي لم يُكشف عن هويته علنا، من تحرير نفسه من حبال وخوذ ومعدات أخرى بعد الحادث، وواصل السير رغم إصابته بنزيف داخلي وإصابة في الرأس، وفقا لما ذكره نائب قائد شرطة مقاطعة أوكانوجان.

وقالت كريستينا وودورث، قائدة فريق البحث والإنقاذ التابع للشرطة، إن حوادث سقوط بهذا الحجم تؤدي إلى ثلاث وفيات تُعد نادرة للغاية، ولا تزال الكثير من تفاصيل الحادث غير معروفة. وأضافت أن سبعة أعوام مضت على حادثة مماثلة حين لقي متسلقان حتفيهما في سقوط من على جبل "إل كابيتان" في متنزه يوسيميتي الوطني.

كان أفراد المجموعة الأربعة، وبينهم الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين 36 و47 و63 عاما يتسلقون قمم "إيرلي وينترز سبايرز"، وهي قمم حادة تتخللها شقوق، وتعد وجهة شهيرة للمتسلقين في سلسلة جبال نورث كاسكيدز/ نحو 160 ميلا شمال شرق سياتل/. ونُقل المتسلق الناجي إلى مستشفى في سياتل.