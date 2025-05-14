أعلن القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، في تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز"، أن زلزالاً بلغت قوته نحو 6.4 درجة على مقياس ريختر وقع على بُعد 631 كيلومترًا شمال مدينة رشيد.

وأوضح أن عمق الزلزال كان كبيرًا، وهو ما يفسر شعور بعض المواطنين به.

وأكد أن الزلزال يُصنف من الفئة المتوسطة، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لم يتم رصد أي هزات ارتدادية حتى الآن.

وشدد على أن فرق الرصد والمتابعة بالمعهد تتابع الموقف بدقة، وأنه لا توجد مؤشرات حالية على وجود خطر، مؤكدًا حرص المعهد على طمأنة المواطنين والتعامل مع المستجدات أولاً بأول.