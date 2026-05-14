تفاصيل إنقاذ مريض من الغيبوبة بعد إنعاش قلبي عاجل في دمياط العام

تمكّن الفريق الطبي بمستشفى دمياط العام من إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 65 عامًا، بعد تعرضه لتوقف بعضلة القلب ودخوله في غيبوبة كاملة، حيث استقبل قسم الطوارئ الحالة، وتم التعامل معها بشكل فوري بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي بصورة عاجلة حتى استعادة العلامات الحيوية.

وأوضح الدكتور محمد اللبان، مدير مستشفى دمياط العام، في بيان له اليوم، أنه تم نقل المريض إلى قسم العناية المركزة (2)، ووضعه على جهاز التنفس الصناعي لمدة خمسة أيام، بعدما دخل في غيبوبة كاملة، مع إخضاعه لمتابعة طبية دقيقة وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، والتي أظهرت إصابته بجلطة في القلب، ليتم على الفور إعطاؤه العلاج المذيب للجلطة، إلى جانب أدوية لتنظيم ضربات القلب ورفع ضغط الدم، ما ساهم في استقرار حالته الصحية تدريجيًا.

وأكد «اللبان» أن المريض يواصل حاليًا مرحلة التعافي بمنزله، بعدما تحسنت حالته الصحية بشكل كامل واستعاد وعيه بصورة طبيعية، فيما وجّه الدكتور محمد عبد الخالق الشكر والتقدير للفريق الطبي، وعلى رأسهم الدكتور حسين غنيم مدير العناية، والدكتورة أمل أسامة الشربيني التي استقبلت الحالة، إلى جانب فريق التمريض بقيادة مس نجلاء حمدي رئيسة التمريض بالمستشفى، ومس فاطمة الزهراء العزب رئيسة عناية (2)، وريهام عرفان رئيسة تمريض الاستقبال، وفريق الصيدلة الإكلينيكية بقيادة الدكتورة رشا قطارية، فضلًا عن فرق الأشعة والمعمل وبنك الدم والصيانة وجميع العاملين بالمستشفى، تقديرًا لجهودهم في إنقاذ حياة المريض.







