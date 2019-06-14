روحاني يلتقي بوتين بعد يوم من هجوم عمان

قال الرئيس الايراني حسن روحاني إن الوضع في الشرق الأوسط يستلزم تعاونا أكبر بين بلاده وروسيا .

اء ذلك خلال لقاء روحاني مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة على هامش قمة شنغهاي في العاصمة القرغيزية بيشكك واجرى معه جولة من المباحثات، بحسب وكالة أنباء فارس .

وتباحث الرئيسان الايراني والروسي على هامش القمة حول القضايا الثنائية والاقليمية والدولية على راسها الاتفاق النووي الايراني والتصعيد الامريكي ضد إيران في المنطقة .

وأكد الرئيس الإيراني خلال اللقاء مع نظيره الروسي: "في ظل الظروف الحالية والتأثيرات الخارجية الخطيرة والحظر الخارجي المفروض فان الحاجة إلى التفاعل بين بلدان المنطقة، ولا سيما بين بلدينا، يصبح أكثر إلحاحًا مع كل يوم".

بدوره، قال الرئيس الروسي إن العلاقات الروسية الإيرانية علاقات متعددة الأوجه في العديد من الاتجاهات، واصفاً النتائج التي تحققت في الحرب ضد الإرهاب في سورياً نجاحاً مشتركا لروسيا وإيران.

ويأتي اللقاء في الوقت الذي تصاعد فيه التوتر في خليج عمان بعد تعرض ناقلتين للهجوم أمس الخميس.

ودعت الخارجية الروسية أمس الخميس إلى عدم استخدام حادثة خليج عمان للتحريض ضد إيران.

وتضم منظمة شنغهاي في عضويتها 8 دول، هي الهند وكازاخستان وقرغيزيا والصين وباكستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان. وحصلت 4 دول، هي منغوليا وإيران وأفغانستان وبيلاروسيا، على صفة المراقب بالمنظمة. وهناك 6 شركاء حوار مع المنظمة، هي سريلانكا وتركيا وأذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال.