رئيس مجلس الأمة الجزائري: الحراك الشعبي سيثمر ديمقراطية حقيقية

أكد صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الأولى في البرلمان) بالنيابة أن الحراك الشعبي في الجزائر سيثمر ديمقراطية حقيقية تفضي حتما الى تنامي استقلالية القرار السياسي الوطني.

وفي كلمته خلال الاجتماع الـ20 لجمعية مجالس الشيوخ الأوروبية بباريس قال قوجيل "يشكل الحراك الشعبي الذي تعيشه بلادنا منذ مدة والذي تميز بالطابع السلمي والحضاري لتظاهر الجزائريات والجزائريين، دليلا قويا على حيوية الشعب الجزائري في تفاعله مع القضايا التي ترتبط بالشأن العام".

وأضاف أن "هذا الحراك سيثمر ديمقراطية حقيقية ومتينة ومعمقة يساهم الجميع في ترسيخها وتعميقها كونها ستفضي حتما إلى تنامي استقلالية القرار السياسي الوطني".

وأكد أن الشعب الجزائري أظهر بكل وعي ومسؤولية حرصه على حماية وطنه وتوقع إلى الرقي بالبلاد نحو مستقبل ديمقراطي واعد ومزدهر، مشيرا إلى أن الحوار الشامل، وفق ما أكده، الرئيس عبد القادر بن صالح، في خطابه الأخير للأمة، هو السبيل الأنسب لتحقيق تطلعات الشعب الجزائري.

من جهة أخرى، أكد قوجيل أن العالم اليوم بحاجة ماسة إلى ترقية قيم السلم والحوار من أجل مواجهة التحديات والتهديدات الراهنة وتسوية النـزاعات القائمة بالطرق السلمية، معتبرا أنه على إفريقيا تعميق الممارسة الديمقراطية فيها.

وقال إنه "في نفس السياق يجب على القارة الإفريقية تعميق الممارسة الديمقراطية مع ضرورة ترسيخ استقلالية القرار السياسي الذي يجب أن يعم الممارسة السياسية بإفريقيا"، معتبرا أنه "ينبغي على القارة الإفريقية حتما أن تقضي على آخر جيوب الاستعمار فيها، من خلال تمكين شعوبها في ممارسة حق تقرير مصيرها وفق ما تقتضيه الشرعية الدولية".

وأشار إلى أن توفير الأمن ودعم السلام وتثبيت الاستقرار وتحقيق الازدهار وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية واستحداث فرص مشتركة تمثل كلها تطلعات يمكن تجسيدها بفضل نهج تعاوني متوازن بين إفريقيا وأوروبا.