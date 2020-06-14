 «الاستخبارات العراقية»: ضبط وكرين لداعش في كركوك واعتقال إرهابي - بوابة الشروق
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«الاستخبارات العراقية»: ضبط وكرين لداعش في كركوك واعتقال إرهابي

داعش - ارشيفية
داعش - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الأحد 14 يونيو 2020 - 7:15 م | آخر تحديث: الأحد 14 يونيو 2020 - 7:15 م
أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأحد، عن ضبط وكرين لعناصر تنظيم "داعش" في كركوك، فضلا عن اعتقال إرهابي.

وذكرت الوكالة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - " أنه خلال عملية أمنية نفذتها مفارز وكالة الاستخبارات مع قوة من الشرطة الاتحادية في كركوك، تم ضبط وكرين تابعين لعصابات (داعش) الإرهابية وتدميرهما".

وأضاف البيان "كما تم خلال العملية الأمنية إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات (داعش) الإرهابية في منطقة (الدورة) ببغداد، والذي اعترف من خلال التحقيقات الأولية بانتمائه إلى ما يسمى (ولاية دجلة قاطع العامرية)".

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