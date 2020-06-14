 شفاء 118 عسكريا روسيا من كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شفاء 118 عسكريا روسيا من كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

موسكو - أ ش أ:
نشر في: الأحد 14 يونيو 2020 - 10:06 ص | آخر تحديث: الأحد 14 يونيو 2020 - 10:06 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن شفاء 118 عسكريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة من فيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى نحو 5 آلاف عسكري روسي.

وذكر بيان للدفاع الروسية، أنه خلال اليوم الماضي تعافى 118 عسكريا من عناصر الجيش الروسي، بعد تلقيهم العلاج ضد فيروس كورونا المستجد، موضحا ارتفاع العدد الإجمالي للعسكريين المتعافين من هذا المرض إلى 4947 شخصا.

وأضاف البيان أنه تم رفع المراقبة الطبية عن 13227 عسكريا، لافتا إلى أن عدد الإصابات المسجلة في صفوف العسكريين الروس في اليوم الماضي بلغ 1524 حالة.

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