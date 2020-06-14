الشرطة البرازيلية تفكك «ميليشيا» لأنصار الرئيس جايير بولسونارو

قامت الشرطة في برازيليا، عاصمة البرازيل، بتفكيك مخيم يضم يمينيين مسلحين موالين للرئيس جايير بولسونارو أمس السبت.

واستخدم رجل شرطة رذاذ الفلفل على المجموعة التي تعرف باسم "300 فروم برازيل"، التي قامت بالتخييم بين الوزارات، بحسب ما أظهرت صور وسائل الإعلام المحلية.

وحاول نحو 20 شخصا من المجموعة اقتحام حاجز حول مبنى البرلمان في محاولة لاقتحامه، ولكن قوات الأمن منعتهم، بحسب ما قالته الناشطة اليمينية سارة وينتر.

وطالبت وينتر عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بولسونارو بالتحرك.

وصنف مكتب المدعي العام الجماعة على أنها ميليشيا مسلحة. كانت المجموعة قد أقامت المخيم منذ أكثر من شهر.

وفي حوار مع قسم هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الخاص بالبرازيل، قالت وينتر إن أفراد المجموعة، الموالين لبولسونارو، كانوا مسلحين.

وكانت المجموعة قد قامت منذ أسبوعين بتنظيم مسيرة بالمصابيح والأقنعة البيضاء أمام المحكمة العليا، التي تحقق بشأن شبكة مشتبه بها متهمة بنشر أخبار مزيفة من أجل مصلحة الحكومة اليمينية المتشددة.