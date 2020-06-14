وثائقي جديد يكشف حكاية فرقة المسرح القومي على dmc

أعلنت قناة dmc، برومو الفيلم الوثائقي الجديد "حكاية الفرقة"، الذي يتناول قصة فرقة المسرح القومي منذ نشأتها عام ١٩٣٥ وحتى اليوم، ومن المقرر عرضه قريبا.
"حكاية فرقة" يكشف العديد من الأسرار والوثائق التي تعرض لأول مرة على الشاشة، والتي تروي حكايات النشأة ودور الآباء المؤسسين مثل طلعت حرب وجورج أبيض وشاعر القطرين خليل مطران أول مدير للفرقة.
كما يكشف الفيلم كواليس أهم العروض المصرية التي شهدها المسرح عبر تاريخه ويحكي الفيلم دور النصوص المسرحية التي قدمتها الفرقة في التعبير الوثيق عن قضايا الوطن عبر كل العصور، وكيف حافظت على قيم المجتمع المصري.
الفيلم من كتابة أحمد شوقي روؤف، وسيناريو وإخراج إبراهيم السيد، إنتاج وحدة الأفلام الوثائقية والتي يشرف عليها أحمد الدريني وشريف سعيد، قراءة التعليق روايح سمير، ومنتج فني عماد فتوح، ورؤية فنية لأحمد طه.