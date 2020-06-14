وثائقي جديد يكشف حكاية فرقة المسرح القومي على dmc



أعلنت قناة dmc، برومو الفيلم الوثائقي الجديد "حكاية الفرقة"، الذي يتناول قصة فرقة المسرح القومي منذ نشأتها عام ١٩٣٥ وحتى اليوم، ومن المقرر عرضه قريبا.

"حكاية فرقة" يكشف العديد من الأسرار والوثائق التي تعرض لأول مرة على الشاشة، والتي تروي حكايات النشأة ودور الآباء المؤسسين مثل طلعت حرب وجورج أبيض وشاعر القطرين خليل مطران أول مدير للفرقة.

كما يكشف الفيلم كواليس أهم العروض المصرية التي شهدها المسرح عبر تاريخه ويحكي الفيلم دور النصوص المسرحية التي قدمتها الفرقة في التعبير الوثيق عن قضايا الوطن عبر كل العصور، وكيف حافظت على قيم المجتمع المصري.

الفيلم من كتابة أحمد شوقي روؤف، وسيناريو وإخراج إبراهيم السيد، إنتاج وحدة الأفلام الوثائقية والتي يشرف عليها أحمد الدريني وشريف سعيد، قراءة التعليق روايح سمير، ومنتج فني عماد فتوح، ورؤية فنية لأحمد طه.