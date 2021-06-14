وزير السياحة: نسبة الإشغال حاليا بشرم الشيخ 43% والمعدل الطبيعي كان يصل إلى 60%

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن شواطئ شرم الشيخ تعتبر الأجمل على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن الشعب المرجانية المتواجدة بها ستكون الأكثر مقاومة لتغير المناخ، وفقًا لتصريحات وزيرة البيئة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن السياحة فتحت أبوابها العام الماضي باستقبال 90 ألف سائح وزادوا في نهاية العام ليصلوا إلى300 ألف، مشيرًا إلى استقبال 525 ألف سائح حاليًا من 20 دولة.

وعن توقيت عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية، أوضح أن ذلك يتوقف على قرار الدول، خاصة وأن منها لا يسمح بالسياحة الخارجية ليزيد الاهتمام بالسيحة الداخلية، مؤكدًا أن مصر ملتزمة بالضوابط الاحترازية، ما يجعل السائحين يغادرون وهم سعداء.

وأشار إلى نسبة الإشغال حاليًا في مدينة شرم الشيخ والتي وصلت إلى 43% حاليًا، بعد أن كان معدلها الطبيعي 60%، معربًا عن تفاؤله بزيادة السياحة العربية خاصة بعد مواعيد الغلق الجديدة التي تصل إلى الواحدة صباحًا.