التحفظ على طني مستلزمات إنتاج حلوى مجهولة المصدر في الإسكندرية

قررت نيابة مينا البصل في الإسكندرية، اليوم الأحد، التحفظ على 2 طن و295 كيلو جرام، مستلزمات تصنيع حلوى "سوداني، وسمسم، وجلوكوز، وعرق حلاوة"، داخل عبوات، بدون بيانات تجارية، وبها تغير في الخواص الطبيعية، وغير صالحة للإستهلاك الآدمي.

وطلبت النيابة العامة، تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المسئول عنهم على ذمة التحقيقات، بتهمة الغش التجاري، وإرسال عينة من المضبوطات لمعامل وزارة الصحة لتحليلها وبيان طبيعتها.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد ورود معلومات سرية، حول قيام المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص"، كائن في نطاق دائرة قسم شرطة مينا البصل، بمزاولة نشاطًا غير مشروع في مجال الغش التجاري.

وأكدت تحريات المباحث صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، ومداهمة المصنع، تم ضبط المسئول عنه، وبتفتيش أروقته، عثر بداخله على المضبوطات "مستلزمات إنتاج"، التي تُشَكِل خطرًا على الصحة العامة للمستهلكين.

وأضافت التحريات أن المضبوطات تستخدم في تصنيع حلوى، غير مطابقة للمواصفات، بمستلزمات إنتاج غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية، بقصد طرحها للبيع لجمهور المستهلكين.

كما تم ضبط 448 كيلو جرام من حلوى "الملبن"، غير مطابقة للمواصفات القياسية، بها تغير فى الخواص الطبيعية، منتج نهائي، معد للتعبئة، و2520 عبوة من الحلوى، أنواع، وأوزان مختلفة، غير مطابقة للمواصفات، ومدون عليها بيانات تجارية وهمية، وبها تغير في الخواص الطبيعية، منتج نهائي معد للتعبئة.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.