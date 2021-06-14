أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الاثنين، أنه تم حتى الآن إعطاء 44.3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في فرنسا بـ1.15 مليون جرعة في اليوم الواحد.

وبهذا المعدل، يُتوقع أن تستغرق فرنسا شهر واحد لتطعيم 75% من سكان البلاد.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في فرنسا قبل نحو 23 أسبوعا.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في فرنسا وصل إلى 5.8 مليون حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 110 آلاف و553 حالة.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام و20 أسبوعا.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.