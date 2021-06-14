تقرير: الحريري يدرس تقديم تشكيلة حكومية إلى عون

قال مصدر سياسي لبناني، إن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يدرس تقديم تشكيلة حكومية إلى رئيس الجمهورية ميشال عون كـ"واحد من خياراته".

وقال المصدر، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الاثنين، إن لدى الحريري خيارات أخرى غير الاعتذار على الأقل في المدى المنظور.

وأوضح المصدر أن تأكيد الحريري على أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة لا يعني في المطلق أن اعتذاره عن تأليف الحكومة سيكون على رأس أولوياته، وإن كان لا يزال واحداً من الخيارات، ما لم يبادر "رئيس الظل" للجمهورية، زعيم "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إلى إعادة النظر في أولوياته، بدءاً بوقف رهانه على انهيار البلد كشرط يعيد تأسيس نفسه سياسياً.

واعتبر أن الحريري قدّم كل ما لديه من تضحيات، قوبلت بالرفض من التيار السياسي المحسوب على باسيل.

يذكر أنه كان تم تكليف الحريري في 22 أكتوبر 2020 بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار هز مرفأ بيروت في وقت سابق من ذلك الشهر.