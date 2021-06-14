استمرارا لعروض الموسم المسرحى الذى تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتنفذه الإدارة المركزية للشئون الفنية، استقبل مسرح قصر ثقافة دمياط الجديدة عروض نوادي المسرح بعرض "دراما الشحاذين" تأليف بدر الدين محارب، وإخراج نور الدين العباسي، ديكور نهى النيلي وعبده عرابي، إضاءة أحمد أمين ومحمد البحيرى، ملابس آلاء أحمد، والتعبير الحركي لمحمد ندا، ويدور العرض حول تحولات بين الحب والخيانة والمأساة والحزن، بدأت القصة للبطلين الولد والبنت من الشحاذين ببيت مهجور، ولكن اكتشفا تواجد اثنين آخرين بنفس البيت، لتبدأ الأحداث والتساؤلات لتصل لمشاحنات وصراخ، ولكن لم ينته الأمر بل زاد بانضمام لصة أخرى ليصبح العدد خمسة شحاذين ببيت مهجور، العمل بطولة عمر دويدار وحسن يوسف وإسلام الجمال ونداء السويسي وسارة أبو العينين وحسين مجدي.

كما أقيم عرض "دراكولا وكلماته الأخيرة" بقصر ثقافة دمياط، إخراج محمد البحيرى، تأليف عبده الحسيني وماكياج وديكور خلود ابو العينين، إضاءة حسن النجار كيروجراف كريم خليل، تعرض القصة جانبا آخر لدراكولا بطل الحكاية بسؤال واحد عن نهايته، وتعبر أحداثها عن جانبه الإنساني، وبالمشهد التالي لعبت الصدفة قدرا جديدا لدراكولا بمقابلته عرافا يكشف له سر العمر الطويل .

كذلك تم عرض "الاسبتالية" تأليف وإخراج واستعراض نوران عماد، الإضاءة لحسن النجار، الديكور لشيماء هشام، وموسيقى ليوسف البشبيشى، القصة تعالج الأحداث بشكل كوميدي للبطلة أمل المريضة بمستشفى المجانين، تأتى المشاهد لتحكى مأساتها مع أبيها وزوجها وإحساس القهر والظلم لمجرد أنها بنت حتى حلمها بالتمثيل قوبل بالرفض من الجميع، تمر الأيام ويحالفها القدر فى الهرب هي وأصدقاؤها المجانين بمساعدة الطبيب وبالنهاية تحقق المستحيل ويتبنى منتج كبير موهبتها التمثيلية، بطولة نورا فياض ونوران العواد، مجدي الوهداني، خالد جودة، فهد رضوان، محمد الدالي، عنان علاء الدين، أمنية عيسى، ميدو سعد، محمد المصرى، أحمد عاصي، محمد سراج، محمود السنجيدي، مهاب جمعة، عبد الرحمن، أحمد نجا، جاءت العروض بحضور لجنة التحكيم إبراهيم الحسيني، أسامة فوزي، د. وائل عبد الله، ضياء السيد.