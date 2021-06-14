عضو تنسيقية الأحزاب: على الحكومة مراجعة سياسات قطاعي التعليم والصحة

أعلن النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، موافقته على الموازنة العامة لصالح الدولة المصرية، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة مراجعة الحكومة لعدد من السياسات خاصة في قطاعات الصحة والتعليم.

وقال درويش، خلال مناقشة الموازنة العامة للعام المالي 2021-2022: "لابد من استيفاء المقرررات المطلوبة للتعليم والصحة والبحث العلمي".

وأشار إلى ارتفاع ميزانية التعليم، متابعا: "لكن لو نتكلم حدث ولا حرج، عجز شديد في المدارس والمدرسين".

وبشأن قطاع الصحة، لفت درويش إلى زيادة مخصصات الصحة في الموازنة، قائلا: "التعامل مع ملفات الصحة في منتهى السوء، نعاني من عجز أسرة الرعاية المركزة، وخدمة صحية في منتهى السوء، وتأمين صحي لا يوفي التزاماته مع المواطن المصري".

وعلق على قطاع الأعمال، منتقدًا قررات وزير قطاع الأعمال بتصفية الشركات الوطنية.

وقال درويش: "نوافق لصالح الدولة المصرية لكن الحكومة لابد أن تطور من أدائها، الجيد هو المبادرات الرئاسية وما دون ذلك عجز شديد وسوء إدارة نحتاج تطوير"، ومضيفًا "نوافق لندفع العجلة للأمام في ظروف صعبة لكن على الحكومة تحمل المسئولية السياسية".