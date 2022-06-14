رئيس بولندا يؤكد ضرورة تعزيز الناتو لجناحه الشرقي عقب قمة مدريد

أكد الرئيس البولندي أندريه دودا، ضرورة تعزيز حلف شمال الأطلسي "ناتو" لجناحه الشرقي في قمة الحلف التي ستعقد بنهاية شهر يونيو الجاري بالعاصمة الأسبانية (مدريد) وسط تزايد المخاوف عقب العملية العسكرية الروسية الجارية في أوكرانيا.

وقال - حسبما ذكر راديو بولندا اليوم الثلاثاء - "ما نخطط لتحقيقه في قمة مدريد هو العمل على أن يعزز الحلف وجوده على الجناح الشرقي .. نريد أن يزيد الناتو عدد قواته في الجزء الخاص بنا من أوروبا، أي في الجناح الشرقي للتحالف".

جدير بالذكر أن الجناح الشرقي من الناتو يضم بولندا وبلغاريا وجمهورية التشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا وسلوفاكيا.