حملة تفتيش على مطاعم ومخابز ومنشآت غذائية بدمياط

شنت مديرية التموين بدمياط، حملة موسعة على جميع مدن دمياط، برئاسة المهندس علي الغزاوي؛ حرصاً على استقرار الأسعار، ومحاربة الجشع والاحتكار بجميع أنواعه، وتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وأوضح بيان أصدرته مديرية التموين بدمياط، اليوم الثلاثاء، بأن الحملة قامت بالتفتيش على المطاعم بمدينة رأس البر، حيث تم ضبط 10 كيلو جرام لحم مفروم غير صالح للاستهلاك الأدمي، تحرر عنها المحضر رقم 2504جنح قسم رأس البر، والعرض على النيابة العامة للتصرف.

كما تم ضبط استخدام اسطوانات غاز منزلية فى أغراض تجارية بالمطاعم، كما تم تحرير 3 محاضر نظافة عامة لمخالفة الشروط الصحية في المنشآت الغذائية، وفي عدة حملات فرعية أخرى تم تحرير 5 محاضر بيع سكر وأرز بأزيد عن السعر الرسمي، وتم التحفظ على جميع الكميات بالمحلات تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم تحرير محضرين لمناديب توزيع غاز، بدون إعلان عن سعر استبدال اسطوانه الغاز، وتحرير 4محاضر تعبئة مواد غذائية في ورق مطبوعات وأكياس سوداء لخطورتها على صحة المواطنين، وتحرير 3محاضر عرض لحوم مكشوفة بدون تغطية شاش يحفظها من الحشرات، وتحرير محضرين عدم إعلان عن مخزن تابع للمحل بغرض الإخفاء عن الرقابة.

وتم تحرير 5 محاضر مخابز مدعمه لإنتاج خبز ناقص الوزن يستحق عنه فروق أسعار لهيئة السلع التموينية، بضعف قيمة النقص في الأوزان، وتم تحرير 25 محضر عدم إعلان عن الأسعار في مكان ظاهر للجمهور بواجهة المحل، وكذلك عدم تدوين سعر البيع على عبوات التداول المعروضة للبيع، وتحرير 15محضر عدم حمل شهادة صحية تؤكد خلو العامل من الأمراض المعدية في المحال والمطاعم الغذائية، وتحرير محضرين إداريين في تحقيق شكوى المواطنين في مجال حماية المستهلك بعد إرجاع واستبدال مشتريات بها عيوب وإنهاء النزاع ودياً بالتنازل بعد إزالة أسباب الشكوى.

كما تم سحب 6 عينات من أنواع البنزين 92 و95 لإرسالها لمعمل مصلحة الكيمياء للوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات القياسية من عدمه، بإجمالى 79 محضرا.