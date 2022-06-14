الكرملين: بريطانيا لم تلجأ إلى روسيا بشأن المحكوم عليهم بالإعدام في دونيتسك

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا لم تتوجه إلى روسيا بشأن المحكوم عليهم بالإعدام في دونيتسك، مؤكدًا أنه في حالة اللجوء إلى موسكو فإن روسيا مستعدة للاستماع إلى موقفهم.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، قال بيسكوف للصحفيين: «لا لم يفعلوا. هذا أولا. وثانيًا، يجب اللجوء بالطبع إلى سلطات الدولة التي أصدرت محكمتها الحكم. وهذه ليست روسيا. لكن بالطبع، كل شيء سيعتمد على طلب لندن، وأنا متأكد من أن الجانب الروسي سيكون مستعدا للاستماع إليه».

وأصدرت المحكمة العليا في جمهورية دونيتسك الشعبية، في وقت سابق، حكما بالإعدام على بريطانيين وآخر مغربي يحمل اسم إبراهيم سعدون، وذلك بعد اعترافهما بأنهم مذنبين بشكل جزئي.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد قالت إن شركات عسكرية خاصة من الولايات المتحدة وبريطانيا تشارك في اختيار المرتزقة وإرسالهم إلى أوكرانيا.

ووصفت المملكة المتحدة البريطانيين، الاثنين ما قبل الماضي، المحكوم عليهما بالإعدام من محكمة في جمهورية دونيتسك بـ«أسرى الحرب».

وقال متحدث باسم مجلس الوزراء البريطاني -حسبما ذكرت قناة «سكاي نيوز» الناطقة باللغة الإنجليزية- إن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، يشعر بالذهول من الحكم وأنه لطالما يتابع القضية عن كثب، حيث أمر الوزراء بذل كل ما في وسعهم لمحاولة لم شملهما مع أسرهم في أقرب وقت ممكن.

وأضاف: «ندين بشدة حكم الإعدام المشين لهذين الشخصين، فلا يوجد أي مبرر على الإطلاق لانتهاك الحماية التي لهما الحق فيها»، موضحا: «ليس لدينا تفاعل معتاد مع الروس، إنما الأولوية كانت للعمل مع الحكومة الأوكرانية».

وأشار إلى «منح البريطانيين الاثنين الحماية بموجب معاهدة جنيف كأفراد في القوات العسكرية الأوكرانية، ولهذا السبب نرغب في مواصلة العمل معها بغرض محاولة الإفراج عنهما في أسرع وقت ممكن».

أما وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس -من جهتها- فقد أثارت الأمر مع نظيرها الأوكراني، ديميترو كوليبا، في محاولة للتوصل إلى حل يتعلق بهذا الصدد.