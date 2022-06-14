الجيش الأوكراني: مقتل حوالي 32 ألفا و500 جندي روسي منذ بدء العملية العسكرية

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، مقتل حوالي 32 ألفا و500 جندي وضابط روسي منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي، منهم حوالي 200 جندي خلال اليوم الماضي.

وأفادت الهيئة - في بيان لها نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - بأن الجيش "دمر أيضا، 1434 من دبابات العدو و3503 مركبات قتالية مصفحة و721 من الأنظمة المدفعية و229 من أنظمة راجمات الصواريخ و213 طائرة حربية و179 مروحية مقاتلة و588 طائرة بدون طيار من المستوى التشغيلي والتكتيكي و125 صاروخ كروز و13 سفينة حربية و2473 شاحنة بما في ذلك الناقلات و54 من وحدات المعدات الخاصة".

وأضاف البيان أن "العدو تكبد خلال الـ24 ساعة الماضية أكبر الخسائر في منطقة باخموت".

وفي سياق آخر، شنت القوات الموالية لكييف قصفا على منطقة دونيتسك الواقعة شرق أوكرانيا؛ ما أسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 22 آخرين.

وذكرت سلطات دونيتسك الشعبية - حسبما أفادت قناة "فرانس 24" - أن الجيش الأوكراني استهدف مدينة دونيتسك بقصف مكثف غير مسبوق في قوته وكثافته ومدته منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

من جهته، أعرب النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي عن استيائه من عدم رد فعل وسائل الإعلام الغربية على قصف كييف مستشفى "فيشنفسكي" للولادة في دونيتسك.