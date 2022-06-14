طبيب الإسماعيلي يؤكد جاهزية عبد الرحمن مجدي للمشاركة أمام المقاولون

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أعلن الجهاز الطبي للنادي الإسماعيلي بقيادة الدكتور مجدي الباز، جاهزية عبد الرحمن مجدي لاعب وسط الفريق للمشاركة امام المقاولون العرب في المواجهة المقبلة.

ويستعد الاسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب يوم 17 من يونيو الجاري والتي ستجري بين الفريقين علي ارض ستاد الاسماعيلية ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرون.

واوضح الجهاز الطبي ان عبد الرحمن مجدي اجتاز الاختبار الطبي الذي خضع له وبات جاهز من الناحية الطبية للمشاركة امام المقاولون وان الامر بات متروك للجهاز الفني.

وانتظم عبد الرحمن مجدي في التدريبات الجماعية للاسماعيلي بعدما انهي البرنامج التأهيلي الذي خضع له خلال الفترة الاخيرة لتخليصه من الاصابة التي تعرض لها.