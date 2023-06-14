إزالة 25 حالة تعد بالبناء المخالف على أراض زراعية في 4 مراكز بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بمراكز سمالوط والمنيا وبني مزار ومطاي، تمكنت من إزالة 25 حالة تعد على الأرض الزراعية خلال عدد من حملات إزالة ورفع التعديات على الأراضي، وذلك ضمن المرحلة الثانية للموجة الـ 21 بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية.

ففي مركز ومدينة بسمالوط، أزالت الوحدة المحلية 13 حالة تعد خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة نفذتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، وأسفرت الحملة عن إزالة حالتي بناء بدون ترخيص بحى جنوب المدينة، و7 حالات بحي شمال المدينة، وحالتي بناء على أرض زراعية بقرية شوشة، وحالتين بقرية دفش التابعة للوحدة المحلية لقرية قلوصنا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مركز المنيا، تمكنت الوحدة المحلية من إزالة 4 حالات تعد بالبناء المخالف منها حالتي تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بدمشير وتمت الإزالة الفورية له، وحالتي تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية في المهد داخل الحيز العمراني بقرية العبيد والقرايشة بصفط الخمار وتمت الإزالة الفورية وردم الأساسات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظا على الرقعة الزراعية.

وفي ذات السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وأسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات تعد بالبناء المخالف منها حالة تعد على أرض زراعية بقرية منشأة أبو عزيز، وحالة تعد بالبناء المخالف بحي غرب المدينة، إلى جانب إيقاف حالة بناء بدون ترخيص بشارع مستشفى طب العيون بحي شرق المدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز مطاي تم تنفيذ إزالة 5 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة.