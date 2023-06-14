الأهلي يوافق على بيع حمدي فتحي مقابل 3 مليون دولار

وافقت إدارة النادي الأهلي على بيع حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول، لنادي الوكرة القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويحصل النادي الأهلي على 3 مليون دولار مقابل صفقة انتقال حمدي فتحي للوكرة القطري، في الصيف الجاري، واتفق الأحمر على حصولهم بشكل فوري عند إتمام الصفقة بشكل نهائي ورسمي.

وحاول الأهلي رفع قيمة المقابل المادي لصفقة حمدي فتحي إلى 4 أو 5 مليون دولار، إلا أن نادي الوكرة القطري أوقف عرضه عند 3 مليون دولار، وهو ما وافق عليه الأحمر في النهاية، من أجل كسب ذلك العائد المادي، وكذلك رغبة اللاعب في خوض تلك التجربة الاحترافية، التي يحصل فيها على راتب مضاعف لذلك الذي يحصل عليه في الأهلي.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي قد أبدى عدم ممانعته لبيع فتحي في الصيف الجاري لصفوف الوكرة القطري، مُطالبًا بتعويضه بلاعب جديد في خط الوسط، وهو ما أكدت إدارة الأهلي على حدوثه حال إبرام الصفقة.