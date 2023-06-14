أردوغان: أبلغت وزير الخزانة والمالية اعتزامي خفض التضخم إلى خانة الآحاد



قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مقابلة مع الصحفيين، إنه "لا ينبغي أن يكون لدى بعض الأشخاص فكرة خاطئة بأن "الرئيس يجري تغييرا جادا في سياسات أسعار الفائدة."

وأوضح أردوغان، حسبما نقلت عنه صحيفة "يني شفق" التركية، "أنا نفس الشخص، لكننا قبلنا أن يتخذ وزير الخزانة والمالية خطوات سريعة مع البنك المركزي"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال أردوغان إنه أبلغ وزير الخزانة والمالية التركي الجديد محمد شيمشك عزمه على خفض التضخم إلى خانة الآحاد كما فعلا من قبل عندما كان أردوغان رئيسا للوزراء.

وأضاف أردوغان "عملنا بنظرية أسعار الفائدة المنخفضة، والتضخم المنخفض حينئذ. وأنا أعمل بنفس الفهم الآن، ولدي نفس الفكرة وأعتقد أنه يمكننا تحقيق ذلك بهذه الطريقة".

وتم تعيين محمد شيمشك وزيرا جديدا للخزانة والمالية، في عودة لأحد أنصار الاقتصاد التقليدي، من أجل تعزيز ثقة السوق في أعقاب الانتخابات.

ويعد شيمشك وهو خبير إستراتيجي سابق في شركة ميريل لينش يحترمه المستثمرون لدفاعه عن الآراء الاقتصادية التقليدية، ملائما للغرض الذي يبحث عنه أردوغان.

وكان محمد شيمشك مسؤولا إلى حد كبير عن الاقتصاد في مناصب مختلفة بين عامي 2007 و 2018 ، واكتسب سمعة طيبة بين المستثمرين الغربيين. وبعد انتقال تركيا إلى الرئاسة التنفيذية في يوليو 2018، تمت إقالة شيمشك من مجلس الوزراء.

وكانت وسائل إعلام محلية قد تكهنت بأن أردوغان وشيمشك قد اختلفا بسبب إصرار الرئيس على نظرية غير تقليدية مفادها أن انخفاض أسعار الفائدة يؤدي إلى انخفاض التضخم.

ومنذ مغادرة شيمشك، فقدت الليرة التركية أكثر من 75% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي وسط سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة.