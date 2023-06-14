محافظ الدقهلية: بدء تطوير سوق السمك في السنبلاوين بتكلفة 30 مليون جنيه



أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بدء تنفيذ مشروع تطوير سوق السمك بالسنبلاوين بتكلفة 30 مليون جنيه، بتمويل من صندوق التنمية الحضرية، في إطار مشروع تطوير الأسواق العشوائية.

وقال المحافظ إن مشروع تطوير سوق السمك مشروع طال انتظاره بأمل كبير لقاطنيه في الماضي، حيث تم إخلائه للهدم وإعادة بنائه ليصبح سوقا حضاريا ويعاد تسليم المحلات لمن تم إخلاؤهم.

وأوضح المحافظ أنه سبق من خلال التنسيق مع صندوق التنمية الحضرية، الانتهاء من تنفيذ تطوير المناطق غير المخططة بمدينة السنبلاوين وشملت: عزبة صقر وجزء من سوق السمك ومثلث برقين، وذلك بتكلفة قدرها 58 مليون جنيه.

وذكر أن هذا التطوير ارتقى بمستوى خدمات الكهرباء والرصف والإنترلوك وخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب بهذه المناطق، مضيفا أن مشروع تطوير المناطق غير المخططة بالدقهلية والذي تم تنفيذه بمساهمة صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزاراء، هو بحق إنجاز كبير للدولة المصرية في ظل بناء الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجمهورية الجديدة، وفي ظل قطار التمنية الذي تشهده مصر في كل القطاعات.

ومن جانبها أوضحت مدير عام التنمية الحضرية بديوان عام المحافظة، أن مشروع سوق السمك يشمل تصميمه على مداخل رئيسية وغرف أمن و125 محلا ومخبزا، بالإضافة إلى دورات مياة تليق بالمواطنين.