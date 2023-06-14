أردوغان: قانون مكافحة الإرهاب السويدي لا يكفي لدعم طلب العضوية في الناتو

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسالة إلى السويد بألا تنتظر دعم أنقرة، بشأن عضويتها في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حيث يفشل قانون مكافحة الإرهاب الجديد في البلاد في قمع المسلحين الأكراد.

وقال أردوغان، إن السويد قد لا تحظى بدعم تركيا لانضمامها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" الشهر المقبل.

وأضاف أردوغان، لوسائل إعلام تركية: "توقعات السويد لا تعني أننا سنلبيها، يجب على السويد أولا وقبل كل شيء أن تقضي على ما تفعله هذه المنظمة الإرهابية. وفي هذ الإطار، لا يمكننا اتباع نهج إيجابي "، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتشير تصريحات أردوغان، إلى استمرار عدم موافقته على طلب انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى ما بعد قمة الحلف القادمة في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، الشهر المقبل.

وتمت الموافقة على انضمام فنلندا إلى الناتو في أبريل الماضي.

ويدعو حلفاء الناتو، أردوغان إلى السماح للسويد بالانضمام إلى الحلف، حيث يتطلب ذلك موافقة جميع أعضاء الحلف الثلاثين بالإجماع.

ولا تزال القضية الكردية نقطة شائكة، حيث تحارب تركيا منذ فترة طويلة المسلحين الانفصاليين من هذه المجموعة العرقية في بلدها.

وفي 28 يونيو 2022، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

وفي أواخر مارس الماضي، صدقت تركيا على انضمام فنلندا إلى الناتو، فيما تتحفظ على انضمام السويد وتطالبها بالتعاون والإقدام على خطوات ملموسة في مسألة تسليم إرهابيين مطلوبين لأنقرة.