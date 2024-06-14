 اندلاع النيران بشاحنة محملة بـ36 ألف لتر وقود في شرقي ألمانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اندلاع النيران بشاحنة محملة بـ36 ألف لتر وقود في شرقي ألمانيا

د ب أ
نشر في: الجمعة 14 يونيو 2024 - 7:41 ص | آخر تحديث: الجمعة 14 يونيو 2024 - 7:41 ص

اندلعت النيران بشاحنة محملة بـ 36 ألف لتر من الوقود أثناء سفرها على طريق سريع في شرقي ألمانيا، وفقا لما أفادت به فرقة الإطفاء في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.

ووفقا لخدمات الطوارئ الألمانية فإن السائق لم يصب بأذي وتم اخماد النيران قبل أن تتمكن من الانتقال إلى مقطورة كانت تحمل الوقود.

ولا يزال سبب الحريق غير واضح حتى الآن، وفقا لما ذكره متحدث باسم فرقة الإطفاء.

واندلع الحريق بالقرب من تقاطع الطريق السريع "دريسدن-ويست" وتوقفت الشاحنة تحت جسر الطريق السريع الذي تضرر من النيران.

ونتيجة لذلك، تم إغلاق الطريق السريع الرئيسي عبر الجسر لعدة ساعات ولكن أعيد فتحه أمام حركة المرور المتجهة إلى دريسدن.


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