صخرة المغرب ينتقل إلى كريستال بالاس

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أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي، اليوم الجمعة، تعاقده مع المغربي شادي رياض، قاما من ريال بيتيس الإسباني.

وأكد كريستال بالاس في بيان عبر موقعه الرسمي، على تعاقده مع شادي رياض، حتى صيف 2029.

أضاف النادي أن اللاعب المغربي البالغ من العمر 20 عاما بدأ مسيرته مع كرة القدم بصفوف ناشئي مايوركا قبل الانضمام لأكاديمية لا ماسيا، ومنها انتقل معارا إلى بيتيس.

أشار كريستال بالاس في بيانه إلى تألق شادي رياض مع بيتيس ومشاركته مع الفريق الأندلسي في 30 مباراة بالموسم الماضي تحت قيادة المدرب المخضرم مانويل بيليجريني.

أوضح النادي أن شادي رياض استهل مشواره مع المنتخب المغربي بخوض أول 3 مباريات بقميص أسود أطلس، وسجل هدفه الدولي الأول في شباك الكونغو قبل أيام قليلة.

وأصبح شادي رياض، أولى صفقات كريستال بالاس هذا الصيف، استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

وكشف تقارير صحفية عن أن الصفقة كلفت خزينة كريستال بالاس، 15 مليون يورو.