 البنك المركزي الصيني يضخ ملياري يوان في النظام المصرفي - بوابة الشروق
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البنك المركزي الصيني يضخ ملياري يوان في النظام المصرفي

د ب أ
نشر في: الجمعة 14 يونيو 2024 - 7:40 ص | آخر تحديث: الجمعة 14 يونيو 2024 - 7:40 ص

ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الجمعة سيولة نقدية بمعدل ملياري يوان (09ر281 مليون دولار) في النظام المصرفي من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 8ر1%.

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.


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